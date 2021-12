Após uma vistoria encontrar pacientes aguardando leitos do Hospital Geral de Palmas (HGP), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou uma nota informando que a unidade tem operado com capacidade máxima. A SES diz que o hospital é uma “unidade porta aberta, referência de média e alta complexidade, e tem recebido pacientes de diversos municípios do Estado, ocasionando a superlotação”, diz a nota. Essa situação foi constatada por servidores durante a vistoria do Ministério Público do Tocantins (MPTO) na última sexta-feira, 10.

Na data, segundo o MPTO, entre os problemas identificados está o relato de que, no período da tarde, havia dois pacientes aguardando um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 15 aguardando vagas em leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). Foi identificada a presença de uma grande quantidade de pacientes e acompanhantes no corredor central do hospital, em razão da falta de leitos.

Também funcionários da unidade contaram que a grande demanda ocorre porque os hospitais de outras cidades do Estado não realizam a quantidade de atendimentos adequada, e por isso, há superlotação. Muitos pacientes são encaminhados para o HGP “de forma equivocada”, podendo ter sido atendidos em outros hospitais.

Ainda na nota, a Saúde Estadual disse que, com relação aos medicamentos, há faltas pontuais, devido a pandemia da Covid-19. O Estado tem enfrentado “dificuldades para finalizar processos de compras ou receber produtos já adquiridos”, escreveu. Os fornecedores com entregas em atraso foram notificados.

O MPTO, na vistoria verificou que 169 medicamentos da farmácia da unidade hospitalar estão em falta ou com níveis de estoque críticos. Os servidores do HGP relataram ao MPTO que o problema se arrasta “há muito tempo” e que os remédios não são encaminhados na quantidade solicitada. Essa semana ainda, a Justiça determinou a regularização do fornecimento de medicamentos oncológicos na Rede Estadual de Saúde.

Ainda segundo o MPTO, o promotor Vilela iria encaminhar um ofício ao secretário de Estado da Saúde para que todos os problemas e irregularidades sejam sanados o mais rápido possível. a nota, a Saúde Estadual não repassou mais detalhes sobre a situação.