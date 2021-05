Vida Urbana Após Tocantins registrar 10 casos de óbitos maternos com Covid-19, Estado lança campanha "Proteja as gestantes - o óbito Materno é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma criança”; iniciativa foi lançada nesta quinta-feira, 12, pela SES

A campanha "Proteja as gestantes - o óbito Materno é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma criança” foi lançada nesta quinta-feira, 13, nas redes sociais e tem a intenção de evitar que mulheres no período gestacional sejam contaminadas com o novo coronavírus. No Tocantins já foram registrados 10 casos de óbitos maternos com Covid-19 somente neste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), órgão responsável p...