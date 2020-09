Vida Urbana Após solicitação, Exército começa combate a incêndios florestais com ação imediata em Palmas Será disponibilizado um efetivo de 300 homens para auxiliar nas ações

Após solicitação do Governo, o efetivo de 300 homens do Exército está apto para começar a auxiliar as atividades de combate a incêndios e queimadas florestais no Tocantins. A partir de agora, o Tocantins passa a fazer parte da Operação Verde Brasil 2. Esse pedido para que o Governo Federal autorizasse o emprego das Forças Armadas no combate dentro do territ...