Após seis meses desaparecido, mãe diz ter esperanças: "espero encontrá-lo antes do aniversário dele”

A angústia que perdura por mais de seis meses, cada dia ganha mais espaço para dúvida. É assim que a doméstica Ione Fernandes da Silva, de 39 anos, se sente ao buscar por respostas sobre o desaparecimento do filho Marcos Vinícius Fernandes Dias, de 18 anos. O jovem que desapareceu no dia 7 de agosto de 2023, foi visto pela última vez no Jardim América, em Paraíso ...