Vida Urbana Após roubar supermercado, vítimas imobilizam suspeito e ele é preso pela Polícia Militar Conforme as vítimas, o homem as abordou com uma arma, modelo pistola, e mediante ameaças, roubou um aparelho celular e R$ 232,00

Um homem, suspeito de roubar um supermercado no setor Jardim Bela Vista, em Palmas, foi preso na sexta-feira, 10. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe de radiopatrulha do 6° Batalhão da Polícia Militar foi acionada via Sistema Integrado de Operações – SIOP, e deslocou até a Rua das Begônias, local onde se depararam com o suspeito imobil...