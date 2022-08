Vida Urbana Após revogação de decreto da Covid-19, ônibus voltam a circular com ar condicionado em Palmas Transportes estavam sem climatização desde o início da pandemia, em 2020

Os ônibus com ar-condicionado voltaram a circular em Palmas. Passageiros relataram ao JTo que haviam notado os transportes climatizados. Em nota, a informação foi confirmada nesta terça-feira, 30, pela prefeitura de Palmas. A prefeitura informou que o retorno ao ar condicionado no transporte coletivo é devido a anulação do Decreto Nº 1856/2020 que estabelecia a manu...