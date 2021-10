A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Tocantins (PRDC-TO), do Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito para apurar supostas irregularidades no funcionamento do setor de raio–X do Hospital e Maternidade Tia Dedé, em Porto Nacional.

A portaria é assinada pelo procurador Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior, datada do dia 7 de outubro. O documento afirma que o inquérito se baseie em uma representação do Conselho Regional de Técnicos de Radiologia da 9ª Região. O conselho visitou o hospital em outubro do ano passado constatou que o setor de raio-X funcionava em condições “contrárias ao Regulamento Técnico Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, aprovado pela Portaria n° 453/98 do Ministério da Saúde”.

Segundo o procurador, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) não apresentou nenhuma resposta ao questionamento do MPF e decidiu abrir o inquérito para apurar se ainda há irregularidades no funcionamento do setor.

A primeira providência do inquérito é requisitar à Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP), da SES, informações atuais sobre as obras de reforma e adequação do setor de raio-X do hospital.