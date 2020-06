A Prefeitura de Arraias determinou a proibição de leilões presenciais e feiras livres na cidade enquanto durar a pandemia da Covid-19. A medida publicada por meio do Decreto nº 73/2020 está no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 18, e já entrou em vigor.

Conforme o Decreto, a determinação considerou a as declarações sobre a situação da epidemiológica da Organização Mundial da Saúde (OMS), as medidas de enfrentamento do Governo Federal, além do Plano de Contingência do Município. Também foi considerado um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) para a proibição dessas atividades na cidade.

Segundo o MPT, a intervenção do órgão ocorreu para que não haja flexibilização das regras de distanciamento social, em um período que o Estado vivencia um aumento expressivo no número de casos. A cidade já tem três casos e o município vizinho, Campos Belos (GO) tem um aumento significativo no número de casos.

O pedido ocorreu após, no último dia 10, a gestão municipal decretar o restabelecimento do funcionamento das feiras livres, bem como a um leilão de gado marcado para o próximo dia 28, na sede do Sindicato.