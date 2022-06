Vida Urbana Após reajuste da Petrobras, preço da gasolina chega a R$ 7,81 em Palmas Em um posto da Capital, a reportagem encontrou preço da gasolina a R$ 7,81. Aumento de 3% em comparação com a semana antes do ajuste, uma alta de R$ 0,22 nas bombas

Com o reajuste no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, que entrou em vigor no sábado, 18, o valor do litro chega a R$7,81 em um dos postos visitados pela equipe do JTo em Palmas. De acordo com o Procon, antes do reajuste, o valor mais alto encontrado era de R$7,59, ou seja, teve um aumento de 3%. Na prática, o combustível pode ficar até R$ 0,22 mais caro para o...