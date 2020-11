Neste sábado, 28, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os dados da Covid-19 no Tocantins. Com 570 novos registros da doença, o Estado chegou a 81.266 pessoas que já foram infectadas pelos vírus em 258 dias de pandemia. Do total de casos, são 73.487 pacientes que já se recuperaram da doença e 6.619 ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar).

O boletim deste sábado rompeu, após quase dois meses, o número de 500 registros da doença divulgados de uma vez só pela SES. Por mais que a pasta afirme que entre os casos estão registros de outros dias, mas que só foram liberados agora, a última vez que o Estado tinha ultrapassado os 500 casos em um boletim diário foi em 01 de outubro, com 642 registros da Covid-19 naquela data.

No boletim deste sábado, Colinas do Tocantins aparece no topo dos municípios que mais registraram casos da doença, 151, e é a terceira cidade tocantinense com mais casos de Covid-19, 4.417. As duas primeiras são as mais populosas do Estado. De acordo com o boletim da SES, Palmas já teve 19.017 diagnósticos positivos da doença e Araguaína 16.545

Óbitos

O boletim da SES apontou também que três novas mortes foram registras por complicações da doença, com isso o Estado chegou aos 1.160 óbitos por conta da doença. Segundo a pasta, os novos óbitos são:

Homem de 74 anos, residente de Lagoa da Confusão. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 14/11/20 no Hospital da Lagoa da Confusão.

Homem de 58 anos, residente de Ananás. Comorbidades: diabetes e hipertensão. Óbito dia 20/11/20 no Hospital de Ananás.

Criança de 5 meses, residente de Esperantina. Óbito dia 24/11/20 no Hospital Municipal de Araguaína.

Araguaína com 234 vítimas é a cidade com maior número de óbitos, seguida por Palmas com 167 e Gurupi com 57.