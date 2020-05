Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A Polícia Civil informou que instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do suspeito de ter incitado, por redes sociais, a realização de uma carreata em Araguaína, Norte do Estado. Conforme a Polícia Civil, a apuração do caso começou nesta quarta-feira, 20, e a carretada que ocorreria nesta terça-feira, 19, foi impedida em uma intervenção preventiva de equipes das Polícias Civil e Militar.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, de 50 anos, mesmo com ciência de que Araguaína integra os municípios da lista do decreto do lockdown o homem convocou a realização da manifestação. Esse Decreto Estadual de nº 6.095 determina a suspensão total das atividades não essenciais em 35 municípios até o próximo sábado, 23, devido a grande quantidade de casos de Covid-19 nessas cidades.

O TCO é de responsabilidade da Delegacia Especializada de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo. A SSP ressalta ainda que as ações são realizadas pelas forças de segurança do Tocantins e observam o descumprimento das normas de saúde públicas decretadas para esse período de pandemia, além disso, em caso de necessidade os responsáveis poderão ser conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis ou apreensão de objetos.