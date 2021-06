Vida Urbana Após período de lockdown, Araguaína anuncia novas medidas de combate à pandemia de Covid-19 Decreto foi publicado nesta segunda-feira, 7

Com o fim do lockdown que durou cinco dias, nesta segunda-feira, 7, a prefeitura de Araguaína publicou um novo decreto com medidas restritivas direcionadas ao combate à Covid-19. A gestão de Wagner Rodrigues (SD) decidiu não renovar o lockdown, mas publicou um texto, que passa a vigorar a partir desta terça-feira, 8, com restrições para manter o enfrentamento à doença. A c...