Vida Urbana Após muro de casa cair em Recursolândia, menina de 7 anos morre e outras crianças ficam feridas Parede caiu quando a menina de 7 anos estava brincando do lado de fora da casa com o irmão, de 9 anos e com uma prima

Uma menina de 7 anos morreu e outras duas crianças ficaram feridas, nesta sexta-feira, 18, no Assentamento Barra Mansa em Recursolândia, depois que o muro de uma casa desabou sobre os menores. Conforme informou o G1 Tocantins, um morador do assentamento disse à TV Anhanguera que a parede caiu quando a menina de 7 anos estava brincando do lado de fora da ca...