Vida Urbana Após investigação, suspeito de assassinar casal em chácara de Paraíso é capturado Prisão ocorreu na manhã deste sábado, 19, e suspeito, de 36 anos, é ex-funcionário do casal

O principal suspeito pelo homicídio do casal João Miguel Pereira e Lindomar Cardoso, que ocorreu em uma propriedade rural de Paraíso do Tocantins no dia 26 de novembro deste ano, foi preso por agentes da 6ª Divisão Especializada na Repressão ao Crime Organizado ( 6ª DEIC) na manhã deste sábado, 19. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem 36 anos e não ...