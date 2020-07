Vida Urbana Após imagens de botos em lago de Palmas, Naturatins orienta população a manter distância de animais Órgão informou que a diminuição de pessoas na orla e embarcações no lago devido à pandemia pode ter causado o aparecimento da espécie

Após cerca de dez botos vermelhos terem sido vistos e gravados nas águas do lago de Palmas no domingo, 12, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) expediu uma orientação à população sobre a necessidade de manter distância desses animais. “Orientamos para não tentarem tocar nos animais. Podem registrar a presença deles, mas nunca aproximarem”, explicou a bióloga e...