Abhay Caran Das Baraky Dias, 22 anos, concluiu o ensino médio no Colégio Marista em Palmas em 2015, deixou a capital tocantinense após 15 anos de residência para apostar no sonho de estudar Engenharia Eletrônica e passou na UnB.

Neste ano, conseguiu notas máximas em 6 das 7 matérias que cursava e após alcançar nota B2 na proficiência em francês conquistou em março deste ano, uma bolsa de intercâmbio para dupla diplomação na França pelo Programa Brafitec, uma cooperação dos dois países, na Ensicaen (Escola Nacional Superior de Engenheiros de Caen Centro de Pesquisa), em Caen na França.

Agora o sonho está sob risco após a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em razão da pandemia, cortar a bolsa que o manteria na Europa. Para contornar o empecilho, o estudante abriu uma vaquinha online com meta de arrecadar R$ 60 mil e concluir os estudos.

“Os recursos para eu conseguir me manter na França giram em torno de 700 euros por mês, um valor aproximado de R$ 50 mil anuais. Considerando a duração de 2 anos da formação, estabeleço a meta inicial de R$ 60 mil que me ajudará imensamente”, diz ele no texto de apresentação da campanha num site específico para esse tipo de financiamento.

O valor precisa ser arrecadado até o início do ano letivo francês, no dia 7 de setembro deste ano. Ele explica que o intercâmbio está mantido, apenas para aqueles que conseguirem se manter com recursos próprios. A família do estudante ainda mora em Palmas. Ele é irmão da conhecida contorcionista e instrutora de yoga Lila Baraky.

Neste vídeo o estudante faz um apelo para que o ajudem a estudar na Europa. Até esta terça-feira, a campanha havia arrecadado R$ 4,4 mil.