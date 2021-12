Vida Urbana Após fortes chuvas, trecho da BR-153 é rompido na tarde desta sexta-feira, 31 PRF informou que equipes de engenheiros decidirão sobre a interdição total ou parcial da via. Porém, a corporação disse que por enquanto o trânsito está normal

Um trecho do asfalto da BR-153, no km 236, entre Colinas do Tocantins e Nova Olinda, norte do Estado, rompeu na tarde desta sexta-feira, 31. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o estrago ocorreu devido às fortes chuvas, que atingem o Tocantins e também provocaram estragos nas rodovias que cortam as cidades do norte do Estado. A PRF informo...