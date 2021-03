Vida Urbana Após efetuar disparar em vias públicas e enterrar arma de fogo, homem é preso em São Valério Ocorrência foi registrada após a população denunciar que havia um homem efetuando disparos de arma de fogo em vias públicas

Suspeito de efetuar disparos de arma de fogo, um homem de 25 anos foi preso no último sábado, 27, em São Valério do Tocantins, cidade distante a 293 km de Palmas. Além do rapaz, a Polícia Militar (PM)apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal e 37 munições calibre 22. A ocorrência foi registrada após a população denunciar que havia um homem efetuando dispar...