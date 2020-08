Redação Jornal do Tocantins

Após uma denúncia, a Polícia Militar e o Departamento Municipal de Postura e Edificações da Prefeitura Municipal de Araguaína fecharam um evento com aglomeração de pessoas em Araguaína. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 29, e ao menos 100 pessoas estavam festejando no loca, inclusive menores de idade.

Conforme a PM, a força policia acionada pelos fiscais municipais para auxiliar a coibir a gesta se deslocaram até o local do evento. Assim como informado na denúncia ficou constatado que, inclusive, estava sendo cobrado na portaria R$ 10 de ingresso para a entrada na festa.

A PM informou que após alguns questionamentos aos participantes, ficou evidenciado que os promotores do evento estavam vendendo bebidas alcoólicas, inclusive para menores que estavam desacompanhados de seus responsáveis. A ação ainda encontrou também com um dos participantes do evento três papelotes de substância análoga a cocaína.

Ainda segundo lembra a Polícia Militar, a realização de festas e eventos que gerem aglomeração contrariam os decretos estaduais e municipais em vigor sobre protocolos sanitários devido a pandemia da Covid-19.

A equipe de fiscais municipais tomou as providências administrativas fechando o local e autuando os responsáveis pelo evento. A PM informou ainda que todas as pessoas envolvidas na organização, inclusive os menores, e os materiais ilícitos apreendido foram apresentados ao Delegado de Plantão da Polícia Civil.