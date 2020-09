Redação Jornal do Tocantins

O Ministério Público do Tocantins divulgou o julgamento do Conselho Superior do Ministério Público sobre o concurso de promoção e remoção dos promotores. O resultado confirmou quatro novos promotores para a capital. A decisão saiu durante a sessão ordinária virtual realizada na quinta-feira, 10.

Na Capital, são quatro novos promotores, dois fixados por antiguidade e dois por merecimento. Pelo critério de antiguidade, o conselho decidiu por Abel Andrade Leal Júnior na 2ª Promotoria de Justiça da Capital e Diego Nardo na 3ª Promotoria de Justiça. Por merecimento, na 26ª Promotoria, Konrad César Resende Wimmer e na 30ª Promotoria, Márcia Mirele Stefanello Valente.

Promotorias do interior

Também houve mudanças nas promotorias do interior:

5ª Promotoria de Araguaína: Bartira Silva Quinteiro, por antiguidade;

3ª Promotoria de Gurupi: Luma Gomides de Souza, por merecimento;

5ª Promotoria de Porto Nacional: Thais Cairo Souza Lopes, por antiguidade;

3ª Promotoria de Paraíso do Tocantins: Argemiro Ferreira dos Santos Neto, por merecimento;

4ª Promotoria de Colinas do Tocantins: Rodrigo Alves Barcellos, por antiguidade;

2ª Promotoria de Tocantinópolis: Gustavo Schult Júnior, por merecimento;

1ª Promotoria de Araguatins: Rogério Rodrigo Ferreira Mota, por antiguidade;

2ª Promotoria de Araguatins: Laryssa Santos Machado Filgueira Paes, por merecimento.

Os concursos para promotorias de 1ª e 2ª entrância restaram prejudicados.