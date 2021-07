Vida Urbana Após colisão, caminhões pegam fogo e um motorista morre na BR-153 Quatro caminhões teriam se envolvido em um acidente na saída do posto de combustível; três dos veículos pegaram fogo

Uma colisão entre quatro veículos de carga provocou um incêndio e deixou ao menos uma pessoa morta nesta quinta-feira, 1º, na saída de um posto de combustível na BR-153, próximo a Novo Olinda. As informações são preliminares e a ocorrência está em andamento com a atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme a PRF, uma carret...