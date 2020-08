Vida Urbana Após carro perder a direção e cair no Rio Araguaia, duas mulheres são salvas por policial em Caseara Integrante do Ciopaer após ver o veículo cair pulou no rio para salvar as duas

Após sofrerem um acidente de trânsito, duas mulheres foram resgatadas e salvas por um integrante do Centro Integrado de Operações Aéreas. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira, 6, na divisa entre o Tocantins e o Pará, quando a condutora do carro, entrou na balsa em Caseara, perdeu o controle e acabou caindo no Rio Araguaia. Conforme a Secretaria de Seg...