Vida Urbana Após ambulância capotar, uma pessoa morre e duas ficam feridas na BR-153 Carro saiu da faixa em que transitava, com acesso ao acostamento e em seguida capotou e o veículo foi lançado para fora da via

Uma pessoa morreu no dia em um grave acidente ocorrido na quinta-feira, 10, no km 302 da BR 153, próximo à cidade de Presidente Kennedy. Conforme a Polícia Federal Rodoviária (PRF), a caminhonete (ambulância) capotou com três vítimas, sendo duas com lesões leves e a outra que morreu ainda no local. Também segundo a polícia, a caminhonete trafegava no sentid...