Vida Urbana Após alta de 228% nas mortes por covid, Axixá suspende serviços não essenciais por 15 dias Estão permitidos a abrirem as portas os supermercados e setores de combustíveis e saúde e serviço público atenderá remotamente de 8h às 14h

Decreto do prefeito de Axixá Auri Wulange (PTB) desta terça-feira, 30, suspende por 15 dias o funcionamento dos serviços não essenciais na cidade, localizada no Bico do Papagaio, extremo norte do Estado. Estão listados a feira municipal, eventos e reuniões sujeitas a aglomerações de pessoas, sejam governamentais, artísticas, científicas, religiosas, indepe...