Vida Urbana Após abertura de rachaduras na pista, TO-030 ganha desvio de 100 metros no Jalapão Recuperação definitiva da pista será realizada após o período chuvoso

Com a abertura de rachaduras no asfalto da TO-030, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) concluiu neste domingo, 20, um desvio de 100 metros no local para ligar Santa Tereza e Lagoa do Tocantins. A rodovia é uma das principais entradas para o Jalapão. Conforme a Ageto, no último dia 14, as fortes chuvas que atingiram a região causaram racha...