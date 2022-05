Vida Urbana Após 19 dias, greve dos professores de Porto Nacional é suspensa Sindicato aceitou proposta do executivo municipal em 18,5%; aulas retornam na segunda-feira, 16

A greve dos professores de Porto Nacional, iniciada no dia 25 de abril, está suspensa após o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (Sintet) aceitar proposta da gestão municipal de 18,5% de aumento salarial. Em votação, a categoria optou pela suspensão, desde que não tenha os pontos cortados. A decisão ocorreu nesta sexta-feira, 13, na Escola M...