O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) encerrou as operações de buscas pelo indígena Bruno Karajá, de 12 anos, que desapareceu no dia 21 de janeiro na aldeia Macaúba, localizada na Ilha do Bananal, após entrar em uma área de mata e não retornar, conforme nota oficial divulgada na manhã desta segunda-feira, 5.

Segundo a corporação, o trabalho estendeu-se por 14 dias, com a colaboração de vários órgãos parceiros. O CBMTO informou ainda que, nesta segunda-feira, às 11h30, representantes se reunirão na sede do Quartel do Comando Geral da Corporação para relatar, avaliar e agradecer a participação na referida missão.

De acordo com a última atualização, no domingo, 4, as buscas concentraram-se na mata próxima à aldeia Macaúba. "Observamos a necessidade de permanecer na área, compartilhando com a comunidade o que realizamos durante esses dias de busca. Sabemos que muitos não compreendem completamente o que dizemos, assim como nós também não os compreendemos".

A operação contou com a participação direta do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado do Mato Grosso (CIOPAER-MT), Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins (GRAER-TO), Polícia Militar do Estado do Tocantins, Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (CIOPAER-TO), e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Secretaria de Estado dos Povos Originários do Tocantins (SEPOT). Além do auxílio de quatro cães, a Nala e Sky (CBMMT) e a Sky e Dory (CBMTO).

Conforme divulgado, cada militar percorreu mais de 120 km de distância apenas nas áreas de busca ao longo de 14 dias. Foi realizado um raio de mais de 2,5 km de busca com cães e busca humana, na modalidade varredura de área.

“Esses dados apresentamos aos familiares e membros da comunidade antes de encerrarmos. Lembrando que obedecemos o tempo e limite estipulado pela comunidade e usamos todos os recursos disponíveis possíveis”, disse a corporação