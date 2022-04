Vida Urbana Após 13 anos sem concurso, comissão organizadora do certame da Educação é instituída por portaria Comissão será responsável por realizar estudos técnicos para definir o quantitativo de vagas e os cargos do certame

Com o objetivo de dar andamento no Concurso da Educação, a Portaria Conjunta nº 9/2022 define a comissão organizadora do concurso público para provimento de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. Essa comissão será responsável por definir as fases e os quantitativos de vagas. O documento é assinado pelas gestões da Secretaria de Est...