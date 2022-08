Vida Urbana Ao ser preso por agredir ex, na frente de policiais auxiliar ameaça matar a mulher quando sair Agressões ocorreram em um bar na Vila São José, em Gurupi e o autor, de 29 anos, está preso na Casa de Prisão Provisória

Em Gurupi, no Bar do Didi, na Vila São José, em Gurupi, um auxiliar de serviços gerais, de 29 anos, identificado como "Lazinho" agrediu a ex-esposa, uma doméstica de 28 anos e ela precisou ser atendida em um posto de saúde com ferimentos na cabeça e no rosto, que estava ensanguentado, segundo o Boletim de Ocorrência do caso. Policiais militares atenderam a mulher...