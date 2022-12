Vida Urbana Ao menos duas armas apreendidas por dia no Tocantins; cresce número de registro de armamento Ao todo, 892 armas foram apreendidas neste ano, a maioria espingarda e revólver, segundo dados parciais da SSP

Nos últimos dois anos, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou uma pequena redução no número de apreensões de armas no Tocantins, com -5.7%. Segundo os dados, em todo o ano de 2021 houve 946 apreensões e, até novembro deste ano, o número chegou a 892, o que resulta em média 2,6 armas recolhidas por dia durante os 335 dias do levantamento, entre janeiro e novembro. Nos dois c...