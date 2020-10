Vida Urbana Anticorpos de Covid-19 indicarão tamanho real da pandemia e da imunidade Nova fase da Epicovid, que mostrou impacto da desigualdade social na doença, tenta mapear melhor efeito do vírus sobre cada grupo de pessoas

No começo de julho, o epidemiologista Pedro Hallal foi a Brasília apresentar os resultados da terceira fase da Epicovid, a pesquisa nacional que tentava descobrir quantas pessoas haviam sido de fato contaminadas pelo coronavírus no país, entre outros aspectos da doença. O estudo mostrou também que a taxa de infecção entre os indígenas era a maior entre os grupos de c...