Vida Urbana Anticorpo neutralizante de paciente com HIV consegue impedir infecção pelo vírus, diz estudo Artigo publicado na revista Science descreve possível via para impedir a entrada do vírus no organismo

Um artigo publicado nesta quinta-feira (24) na prestigiosa revista científica Science pelo imunologista e pioneiro em estudos com anticorpos monoclonais Dennis Burton conseguiu demonstrar que o anticorpo neutralizante isolado de um paciente infectado com o vírus do HIV --chamado VRC01-- foi efetivo em impedir a infecção de algumas cepas virais do vírus. Burton afirma...