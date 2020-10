Vida Urbana Antônio Andrade: Poder Legislativo atua para o Tocantins superar pandemia Mensagem do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins nos 32 anos do Tocantins

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade (PTB) destaca a atuação de nome como Theotônio Segurado, Lysias Rodrigues e Siqueira Campos na luta pela autonomia do Tocantins, para afirmar que o Poder Legislativo atua para que o Estado supera a pandemia e o Tocantins possa comemorar um futuro melhor. Confira as...