Redação Jornal do Tocantins

Natural de Peixe, onde nasceu em 29 de novembro de 1923, a fundadora da Academia Tocantinense de Letras (ATL) Ana Braga morreu nesta terça-feira, 20, em Goiânia, aos 99 anos de idade.

A redação não obteve informação sobre a causa da morte. Por telefone, a presidente da ATL e titular da cadeira de número 13, a advogada Mary Sônia Matos Valadares, contou que Ana Braga passava por dificuldades de saúde nos últimos dias. Em novembro, receberia homenagem da academia pelo seu centenário.

Radicada em Goiás, onde construiu um legado com atuação política, pedagógica e cultural, foi ainda fundadora da Academia Feminina de Letras de Goiás, instituição que também fundara no Tocantins.

Em Porto Nacional, ao lado de Juarez Moreira Filho e Liberato Póvoa, Ana Braga fundou a ATL. Bacharel em Geografia e História, com Licenciatura pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Goiás, e Direito pela Federal de Goiás, atuou também como professora, historiadora, advogada, vereadora, deputada estadual e procuradora do Estado.

Durante sua carreira, publicou diversas obras, entre elas, A Comunicação no médio norte goiano, Nossa Senhora de Natividade, padroeira do Tocantins, Dom Alano Maria Du Noday, apóstolo do Tocantins, Minhas lembranças na expansão da cultura tocantinense, Nelly Alves de Almeida, escritora e amiga, entre outras.