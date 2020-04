O número de casos confirmados de Covid-19 por grupo de 100.000 pessoas em Araguaína já é quase quatro vezes maior que o número de confirmados no Estado todo. A conclusão é da professora de matemática e estatística, Fernanda Vital, do colegiado de Matemática da UFT, no Campus de Araguaína.

Desde sábado, 25, a professora, doutora em Estatística pela Universidade Federal de Pernambuco, tem usado sua conta no Instagram para divulgar análises sobre do crescimento do número de casos de Covid-19 em Araguaína, Palmas e Tocantins em comparação ao Brasil.

Na mais recente publicação, Fernanda montou um gráfico com a quantidade de confirmados da doença considerando um número de 100.000 pessoas, a fim de comparar Araguaína com Palmas, o Estado e o País, entre 27 de março, quando houve a identificação do 1° caso de Araguaína até a quinta, 29, quando a cidade confirmou mais nove casos.

“Observa-se que os números de Araguaína (30) se aproximam cada vez mais dos números do Brasil (37)! Isso significa que, para cada 100.000 pessoas de Araguaína, 30 já foram detectadas com COVID, enquanto no Brasil, para cada 100.000 pessoas, esse número é 37”, escreve.

Além de pontuar que o crescimento dos casos na cidade é quase quatro vezes o número de confirmados no Tocantins, a proporção ultrapassa o número da capital, que é de 18 confirmados para cada grupo de 100.000 pessoas. A professora tem utilizado, para criação dos gráficos, os dados fornecidos oficialmente pelo governo federal, estadual e municipal.

Confira a animação com casos confirmados por grupo de 100 mil.