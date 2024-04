Vida Urbana Amigos lamentam morte de produtora cultural e DJ que se afogou em lago: ‘Era luz e alegria’ Nívia Lara Moreira dos Santos, de 25 anos, morava em Palmas e, no final da tarde de quinta-feira (18), foi encontrada por mergulhadores

O corpo da cozinheira, DJ e produtora Nívia Lara Moreira dos Santos, de 25 anos, foi encontrado por mergulhadores na Praia do Prata, em Palmas, na tarde de quinta-feira (18). A suspeita é de que ela tenha se afogado. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) iniciaram as buscas por Nívia dos Santos por volta das 13h35. O corpo foi encontrado a cinco metros de profundi...