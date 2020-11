Vida Urbana Amigo de Salles atuou como ouvidor e advogado de investigados em inquérito contra o ministro Trata-se de uma afirmação equivocada, afirma ministro

O ouvidor que devia apurar irregularidades cometidas por três funcionários da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo era também quem os defendia em um inquérito movido pelo Ministério Público contra o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A investigação ocorreu quando Salles ocupou a pasta ambiental em São Paulo entre 2016 e 2017. A acusação da Promotoria do Pat...