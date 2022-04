Vida Urbana Ambulâncias do Samu com UTIs estão novamente quebradas em Palmas e atendimento fica comprometido Em nota, a Semus ressaltou que o serviço continua funcionando normalmente; porém, afirmou que de seis carros, somente quatro estão em operação

Nesta segunda-feira, 18, o Jornal do Tocantins recebeu novamente a informação que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palmas, que serviam como Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estão quebradas, de acordo com profissionais ouvidos pela reportagem sob condição de anonimato. “A situação se repete há vários dias. Eles arrumam as ambulâ...