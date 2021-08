Vida Urbana Amazonas tem 44 notificações de casos da síndrome da 'urina preta' e uma morte em 10 dias As informações são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas

As autoridades de saúde do Amazonas estão em alerta após o aumento do número de casos de rabdomiólise —associados à Doença de Haff, conhecida como "doença da urina preta"— no estado. Ao todo, são 44 casos notificados, sendo que um resultou em morte, desde o dia 21 de agosto. As informações são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Os municípios que regist...