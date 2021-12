Vida Urbana Amazônia teve milhões de indígenas antes dos europeus, indica novo estudo Resultado do estudo do material genético de quase 400 indivíduos de 58 etnias diferentes

Análises do DNA de indígenas do Brasil e de outros países da América do Sul trazem novos indícios de que a Amazônia era habitada por milhões de pessoas antes da chegada dos europeus, com povos que passaram por grandes ascensões e quedas muito anteriores ao ano de 1500. Essas conclusões, resultado do estudo do material genético de quase 400 indivíduos de 58 etnias...