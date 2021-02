Vida Urbana Alunos interessados em participar do Concurso Internacional de Cartas já podem se inscrever Para este quinquagésimo certame, o tema da redação é: “Escreva uma carta a um familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19”

Os interessados em participar do Concurso Internacional de Redação de Cartas, que neste ano chega a sua 50ª edição, já podem se inscrever. A iniciativa recebe inscrições de escolas públicas e particulares de todo o Brasil, no período de 22 de fevereiro a 26 de março de 2021. Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, no Brasil o...