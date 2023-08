Cerca de 30 crianças que residem na zona rural de Dueré, região sudoeste do Tocantins, ficaram prejudicadas devido a falta do transporte escolar desde o início das aulas, no dia 2 de agosto.

As informações são da Defensoria Pública. O órgão afirma ter expedido recomendação para o fornecimento imediato do serviço depois de receber várias reclamações da falta de transporte público há 28 dias.

Segundo o órgão, a falta do serviço dificulta a permanência das crianças na sala de aula. “Sem a oferta diária e gratuita do transporte escolar, muitos alunos não têm condições de permanecer e vão acabar abandonando os estudos”

O prefeito de Dueré, Valdeni Pereira (PSD), falou com o Jornal do Tocantins pelo whatsapp e garantiu que a situação está sendo resolvida.

“Compramos mais um ônibus com recurso próprio, e os dois que se encontravam estragados, segundo a oficina responsável pelo conserto dos mesmos, entregam ainda essa semana”.

O prefeito também explica que as crianças não ficaram totalmente sem aulas. “Fizemos algumas alternâncias de rotas para que ninguém ficasse totalmente prejudicado”.

A Defensoria Pública também recomendou que os veículos devem estar em “perfeitas condições de uso, devendo conter o registro como veículo de transporte de passageiros, laudo de inspeção periódico em dia, pintura diferenciada, equipamento registrador de velocidade e tempo, iluminação externa em funcionamento, cinto de segurança compatível com o número de passageiros, entre outros requisitos exigidos pela legislação, órgãos e entidades fiscalizadores”, divulgou.