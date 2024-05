Vida Urbana Alok vai destinar parte do cachê de R$ 680 mil de show em Palmas para vítimas das enchentes no RS O anúncio foi feito pelo artista durante a apresentação na madrugada de segunda-feira (20)

O DJ e produtor musical Alok anunciou que metade do cachê do show dele em Palmas será doado para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). O anúncio foi feito pelo artista durante as apresentações em comemoração aos 35 anos da capital, nesta segunda-feira (20). A Prefeitura de Palmas informou por meio de nota que o valor pago pelo show do DJ Alo...