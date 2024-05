Vida Urbana Alexandre de Moraes autoriza PF a ouvir delegado investigado por morte de Marielle O ministro do Supremo Tribunal Federal, ressaltou no despacho que os investigadores deverão assegurar o direito ao silêncio e a garantia de não incriminação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (27) o depoimento do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, preso em função das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Pela decisão, a Polícia Federal terá prazo de cinco dias para realizar a oitiva. Moraes ressaltou no des...