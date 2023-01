Vida Urbana Alagamento força remoção de 130 krahôs Takaywrá e Kanela em Lagoa da Confusão Alternativa das autoridades é levar idosos, gestantes e crianças para imóvel alugado pela prefeitura, mas indígenas resistem e pedem providências para contornar inundações

As chuvas intensas ocorridas em Lagoa da Confusão, sudoeste do estado, deixaram diversas áreas alagados, entre assentamentos e aldeias indígenas das etnias Krahô Takaywrá e Krahô Kanela. Cerca de 70 indígenas da Aldeia Takaywrá e mais 60 indígenas da Aldeia Càtemjê devem ser levados para uma kitnet alugada pela prefeitura no centro da cidade. A Defesa Civil informou, p...