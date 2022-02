Vida Urbana Ala de ponte que colapsou com chuvas recebe reparos em rodovia de acesso a cachoeira da Fumaça Obras devem seguir até meados de fevereiro

A ponte da rodovia TO-476 que dá acesso a cachoeira da Fumaça, na região do Jalapão, passa por serviços de recuperação. A obra é realizada pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) que faz os serviços de manutenção. A estrutura é sobre o córrego Alto Alegre na TO-476, no entroncamento da TO-130, Ponte Alta do Tocantins, e entroncamento da TO-...