Redação Jornal do Tocantins

Acusado do crime de estupro ocorrido há cerca de 20 anos, em uma chácara situada na zona rural de Porto Nacional, o ajudante geral Luiz França Pires de Oliviera, de 63 anos, acabou preso pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira, 10, em Porto Nacional.

A ordem de prisão preventiva foi assinada pelo juiz Allan Martins Ferreira, pela 2ª Vara Criminal de Porto Nacional, no dia 27 de abril de 2018.

Na decisão, o juiz afirma haver “indícios suficientes de autoria e a materialidade restou comprovada” e era “necessária e útil” a prisão do acusado.

O delegado responsável pelo caso Wagner Rayelle afirma, no site da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que a polícia recebeu informações sobre o paradeiro do ajudante e o prenderam no Setor Aeroporto, onde trabalhava em uma empresa de recolhimento de entulho.

A PC prendeu o acusado e o encaminhou para a 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil. O idoso foi recolhido à Unidade Penal de Porto Nacional, onde ficará à disposição da justiça.