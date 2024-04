Vida Urbana Ajudante de pedreiro foi morto por colegas de trabalho que suspeitavam de furto, diz polícia Vítima foi encontrada no quintal de casa depois que vizinhos ouviram barulhos de 'bombinha'. Crime aconteceu em Araguaína, no norte do Tocantins, em 2023

Dois homens foram apontados pela Polícia Civil como responsáveis pela morte do ajudante de pedreiro Divino de Oliveira Pereira, 46 anos, em Araguaína, no norte do Tocantins. Na época do crime, o corpo foi encontrado horas após os vizinhos escutarem barulhos que pensaram ser de bombinhas. Divino de Oliveira foi surpreendido e morto com tiros e facadas enquanto estava...