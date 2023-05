Vida Urbana Ajudante de obras que trabalhava em Goiânia é assassinado a tiros durante folga em Miracema A Polícia Militar socorreu David Douglas Soua e o encaminhou para o Hospital Regional de Miracema, onde ficou constatada a morte

O ajudante de obras David Douglas dos Santos Sousa, de 27 anos, morreu por volta das 21 horas de sábado,20, após ser atingido por tiros na Rua 5, no setor Saltinho, em Miracema do Tocantins. A mãe da vítima uma agente de saúde de 53 anos, contou à polícia civil que o filho estava trabalhando como ajudante de obras em Goiânia (GO) e havia voltado à cida...