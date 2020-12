Nesta sexta-feira, 4, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou o Edital do Vestibular para o primeiro semestre do próximo ano. De acordo com a instituição, o certame será realizado no dia 27 de janeiro de 2021, com duração de cinco horas e no formato presencial. São ofertadas 640 vagas em 16 cursos de graduação, distribuídos nos câmpus de: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso.

As inscrições começam na próxima terça-feira, 8, a partir das 9 horas, e seguem até o dia 4 de janeiro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 e pode ser paga até o dia 5 de janeiro. A Unitins pontua que os interessados na isenção da taxa terão de 8 a 10 de dezembro de 2020 para fazer a solicitação.

Do total de vagas ofertadas, 50% serão destinadas à ampla concorrência e 50% para egressos da rede pública de ensino. Para o semestre 2021, será a primeira vez que a Unitins oferta vagas para o curso de Pedagogia, no câmpus Palmas. A instituição relata que a criação do novo curso passou pelo rito necessário na universidade e pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

Em relação ao curso de Medicina, em Augustinópolis, o reitor da Unitins, Augusto Rezende, comenta que está em fase final de implantação pedagógica e estrutural. "A gente está trabalhando na estruturação dos laboratórios e também nos processos legais de autorização junto ao Conselho Estadual de Educação e demais órgãos", disse. A universidade comenta que posteriormente será lançado um edital específico para o curso de Medicina e a que a primeira turma do curso deve sair ainda em 2021.

No Câmpus Araguatins, a Unitins oferta os cursos de Letras e Pedagogia; em Augustinópolis, Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem; em Dianópolis, Administração, Ciências Contábeis e Direito; em Palmas, Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social, Sistemas de Informação e Pedagogia; no Câmpus Paraíso são ofertados os cursos de Ciências Contábeis, Direito e Tecnólogo em Agronegócio.

Provas

Por conta da pandemia da Covid-19, a Unitins diz que serão cumpridos todos os protocolos de segurança sanitária durante a aplicação das provas. O certamente tem como exigências básicas: o uso de máscaras para todos os participantes; uso de álcool 70°; distanciamento social; aferição de temperatura e outros pontos. As salas onde serão aplicadas as provas vão funcionar apenas com 50% da capacidade de alocação de pessoas, conforme informa o Protocolo Sanitário de aplicação das provas da Unitins. Os candidatos precisam ficar atentos ao Protocolo para assegurar a segurança em saúde de todos.

"Será um momento de esperança para esse aluno que vem da rede pública de ensino, que concluiu o ensino médio no modelo híbrido, e terá a possibilidade de fazer o nosso vestibular. Se aprovado, no dia 18 de fevereiro iniciará as aulas no ensino superior. A Unitins cumpre sua missão social, sua função de agente de desenvolvimento das regiões, da formação de mão de obra qualificada, dando oportunidade para esses estudantes ingressarem numa universidade pública, gratuita e que se preocupa com a formação íntegra dos alunos e, principalmente, que supera essas dificuldades adversas que a pandemia nos trouxe. É um esforço que toda a universidade está fazendo para a realização desse processo seletivo", finaliza o reitor.